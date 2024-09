Em Mauá, funcionário de limpeza desmaia nas alturas e é salvo por colega

Um agente de limpeza desmaiou ao subir as escadas de uma caixa d''água de 20 metros da Escola Municipal Darci Aparecida Fincatti Fornari, na Rua Elza Jorge do Jardim Esperança em Mauá na manhã desta terça-feira (3). Sem o uso de qualquer equipamentos de proteção, o funcionário foi segurado pelo colega Alexandre Dantas, que ouviu pedidos de socorro enquanto almoçava.

A dupla ficou pendurada por cerca de 15 minutos. Enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros, ele segurou o colega com os ombros.

"Não tinha outra solução a não ser eu estar lá para ajudá-lo. Ele já dava sinais de que estava passando mal, começou há pouco tempo na empresa e, quando subi, ele acabou desmaiando nos meus braços", relata.

Os funcionários trabalham na limpeza interna da escola e não eram contratados para realizar o reparo da caixa d''água, que apresentava problemas e logo seria reparada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Sendo assim, Dantas confirma que o colega subiu as escadas por curiosidade e teve uma queda de pressão súbita pela altura.

"Só consegui fazer aquilo graças a um treinamento há muitos anos. E depois até recebi bronca de um coordenador da empresa, dizendo que eu não deveria ter me arriscado, mas não me arrependo de ajudar as pessoas. Minha vida também mudou de ontem para hoje."