Júlio Agripino, de Diadema, leva 2ª medalha em pódio duplo do Brasil

Júlio César Agripino, de Diadema, voltou a subir no pódio na Paralimpíada de Paris. Desta vez, o atleta ficou com a medalha de bronze nos 1.500m da classe T11 (atletas com deficiência visual total), prova na qual ele é o atual campeão mundial. Na última sexta-feira (30), o diademense foi ouro nos 5.000m, com direito a recorde mundial.

Para chegar ao bronze, Agripino fez a marca de 4min10s10. Yitayal Yigzaw, da Etiópia, ficou com a prata (4min03s10), e foi a vez de Yeltsin Jacques, também brasileiro, bater o recorde mundial, com 4min03s22, e subir no lugar mais alto do pódio.

Também no atletismo, o Brasil teve outro pódio duplo durante o dia, com Jerusa Geber, ouro, e Lorena Spoladore, com o bronze, nos 100m da classe T11.

Pentacampeã paralimpíca, a Seleção Brasileira de futebol de cegos empatou em 0 a 0 com a China e segue forte em busca do hexa. O País avançou para as semifinais, e enfrentará a Argentina amanhã, às 15h.

Na natação, o País conquistou mais dois bronzes. Mariana Gesteira, nos 100m costas, e Mayara Petzold, 50m borboleta.

Com um total de 48 pódios até o momento, o Brasil segue no top 5 do quadro de medalhas. A China, com mais de 100, lidera a competição de forma isolada.