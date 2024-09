Palavra do Leitor - 4 de setembro de 2024

Banco do Brasil

Em 3/9, tive o desprazer de ter me dirigido à agência do Banco do Brasil, na Avenida Dom Pedro, 1.195, Santo André, ao lado do Habib’s. Como de praxe, colocamos os pertences metálicos no reservatório apropriado para passar pela porta giratória e adentrar ao recinto. Como tenho prótese no quadril, vez ou outra é detectada nestas circunstâncias e, com um simples detector de metais, a questão é resolvida em segundos. Acontece que, nesta agência, o segurança disse que ia conversar com a gerente, colocar a questão e resolver em breve. Esperei cinco, 10 minutos e nada. Quando deu 15 minutos, questionei o segurança novamente e ele disse que era para aguardar. Bem, como tinha um balcão na entrada da agência, sentei-me no aguardo da gerente resolver a questão. Como ninguém aparecia, resolvi deitar-me neste mesmo balcão e fiquei ali, deitado por uns 20 minutos e nada de aparecer alguém. Como estava com meu filho, ele já tinha entrado para resolver uma simples questão e não foi atendido neste tempo todo e precisou desistir do atendimento porque ele tinha outros compromissos. É desta maneira que são tratados os clientes nesta agência. Será que se não tivessem a maldita estabilidade no emprego, nos tratariam assim? Mais uma vez fico convencido de que serviço público é para Saúde, Segurança e Educação. Cumprindo bem estes três quesitos, estará bom demais. Tem muito vagabundo pendurado nas tetas do governo. Foi um desrespeito total por parte desta equipe que, infelizmente, não tenho o nome deles para citar neste espaço.

Mauri Fontes

Santo André

Eleição em São Bernardo

O sensato prefeiturável Alex Manente, de São Bernardo. Como eleitores, podemos avaliar o candidato, em primeiro lugar, por tudo que já realizou no parlamento por alguns anos de mandato, que dá ao mesmo um aval próprio de responsabilidade política. Experiência essa que o qualifica para ser candidato na cidade de São Bernardo, seu berço familiar. Podemos avaliar suas condutas nos debates por meio de sua honestidade e sabedoria, além de sua humildade e formação educacional, sua participação política impecável, com a devida dedicação aos projetos sociais. O governo federal quer, a qualquer custo, emplacar aliados neste cargo de prefeito, nas cidades do Grande ABC, mandando para cá todo apoio ministerial que possui, demonstrando assim um grande desespero com os demais candidatos, merecedores dos votos dos eleitores destas cidades, principalmente São Bernardo e Santo André. Não devemos nos enganar com estes apoios desesperados. É natural do nosso sistema. É imperativo que todos saibam avaliar e não se deixem levar pelas mentiras propagadas. Os nossos municípios possuem pessoas honradas e experientes para os cargos almejados. Deputado, seu destino já está desenhado. Parabéns! Vamos à batalha!

Euclides Marchi

Santo André

Eleição na Capital

Boulos, o candidato do Lula e um grande invasor de prédios na cidade de São Paulo, os quais estão, em geral, à deriva e são perigosos pela falta de manutenções. São invasões sem critério algum.Agora está dando um tiro no pé, dando nome e repetindo o mesmo do Marçal, sem tempo na TV e na rádio – e como se ele fosse a própria honestidade e exemplo de correção. O ódio e sua marca.

Marieta Barugo

Inteligência Artificial

Aos participantes da 18ª edição do Desafio de Redação do Diário, que neste ano aborda os impactos da Inteligência Artificial na vida real, sugiro a leitura da belíssima entrevista que o escritor israelense Yuval Noah Harari, professor da Universidade Hebraica em Jerusalém, concedeu à Folha de S.Paulo desta terça-feira, 3 de setembro – creio que não seja muito difícil conseguir acessá-la na internet. A propósito do lançamento de Nexus: Uma Breve História das Redes de Informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial, disse que a humanidade pisa no acelerador do desenvolvimento da inteligência artificial, mas não sabe como freá-la. E fez alerta importantíssimo, concitando as autoridades a regular o instrumento, enquanto isso é possível: “A IA é a tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade, porque é a primeira que pode tomar decisões: uma bomba atômica não pode decidir quem atacar, nem pode inventar novas bombas ou novas estratégias militares. Uma IA, ao contrário, pode decidir sozinha atacar um alvo e pode inventar novas bombas”!

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema