Um ano após atropelamento, mãe de Kayky Brito agradece pela vida do filho: Deus infinitamente nos abençoa todos os dias

Sandra Brito é só gratidão! Na segunda-feira, dia 2, a mãe de Kayky Brito usou as suas redes sociais para relembrar o grande susto que sofreu com o atropelamento do seu filho. O ator, vale pontuar, ficou 27 dias internado e passou por meses de fisioterapia.

Com um carrossel de fotos do herdeiro, Sandra agradeceu pela vida do filho e elogiou a força do mesmo.

Não poderia deixar de agradecer esse dia .. passamos por tantas turbulências mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias .. obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida ..a força do meu filho nos motiva todos os dias .. estamos juntos pra sempre Kayky Brito, na alegria e na tristeza .. obrigada por todas as orações .. somos eternamente gratos. Te amo, escreveu.

Através dos comentários, Sthefany Brito também se pronunciou e se declarou ao irmão:

Há um ano atrás vivemos os piores dias das nossas vidas e hoje só bênçãos! Deus é maravilhoso! Eu agradeço todos os dias a Deus por vocês estarem aqui do meu lado vivendo mais uma vez um momento tão abençoado! Kayky Brito é o espelho da força e da vontade de viver de vocês dois?

E não parou por aí! Kayky se declarou à mãe:

Sou sua versão masculina, que sorte nesta vida ser seu filho.