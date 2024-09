Cantora IZA completa 34 anos com ensaio gestante e reflete: Jornada louca

Feliz aniversário! IZA completa 34 anos de idade nesta terça-feira, dia 3, e comemorou a data com um ensaio de fotos lindo do barrigão de grávida. Além das fotos gestante, a cantora posou com familiares e amigos no dia especial.

No Instagram, IZA, que está esperando Nala, sua filha com Yuri Lima, comentou sobre a nova fase de vida:

Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar este aniversário com saúde é tudo que eu poderia querer. Obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho! Só peço a Deus muitos anos mais de música para desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida? bora para o próximo capítulo?

Além disso, a cantora comemorou as 33 semanas de gravidez com a legenda:

33 semanas e contando?