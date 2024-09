Falta de luz e falha em energia na 25 de Março afetam 500 comerciantes, diz associação

Ao menos 500 lojistas da Rua 25 de Março, no famoso centro comercial de São Paulo, continuam enfrentando transtornos em razão da falta de energia elétrica. Mesmo sem solução definitiva, comerciantes abriram as portas na manhã desta terça-feira, 3. A Enel Distribuição São Paulo (Enel) disse que está atuando no local.

Conforme a diretora executiva da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), Cláudia Urias, do total, 400 endereços na Rua 25 de Março continuam sem fase 220V. Na Rua Comendador Abdo Schahin, outros 100 comerciantes estão sem as duas fases.

Um dos prejudicados é Elias Ambar, de 71 anos. Desde os anos 1980, ele e os irmãos assumiram um comércio varejista de artigos de armarinho do pai. Segundo Ambar, a falta de iluminação na região tem sido frequente, mas a situação piorou na última semana.

"Não conseguimos trabalhar normalmente e o prejuízo é difícil de mensurar. Quando achamos que a situação tende a normalizar, vem uma crise deste tipo e percebemos que o problema não está sendo sanado, só reparado", diz Ambar. "As instalações obsoletas não dão mais conta da energia na região."

Cláudia, da Univinco, disse que a companhia informou que conseguiu arrumar a rede primária, embora alguns lojistas ainda estejam completamente no escuro. A fase 220V, que é a rede secundária, ainda está com fornecimento bastante prejudicado, segundo ela.

"Em alguns locais, como Ladeira Porto Geral e o começo da Rua Comendador Abdo Schahin, foram colocados geradores, mas há muitas lojas ainda na Rua 25 de Março, do número 717 até 837, que continuam sem fase e sem gerador ainda. Estou cobrando a Enel desde o início da manhã", afirmou ela.

Desde a semana passada, alguns comércios da região da 25 de Março, incluindo restaurantes, têm relatado falta de fases, mas desde a tarde de segunda-feira, 2, diversas quadras foram afetadas por um apagão total, prejudicando as vendas e a rotina dos comerciantes, de acordo com a Univinco.

Na manhã desta terça-feira, por meio de nota, a Enel informou que a energia foi restabelecida por volta das 5h30 da manhã para a maioria dos clientes da Rua 25 de Março, após reparos na rede subterrânea que atende à região.

"Neste momento, equipes da companhia atuam para recompor níveis de tensão a alguns lojistas que estão com energia, porém com falta de fase", disse.

A companhia acrescentou que está mobilizando geradores em contingência para suprir o fornecimento dos clientes afetados.

Mais de 500 pontos comerciais encerraram suas atividades mais cedo na segunda-feira, sem saber como seria o dia nesta terça. "O prejuízo é incalculável e, até o momento, não há solução definitiva apresentada pela Enel", acrescenta a entidade que representa o comércio na região da 25 de Março.

Apagão em SP no fim de semana foi causado por pipa

No sábado, 31, uma pipa atingiu uma subestação da Eletrobras em Guarulhos, na Grande São Paulo, provocando dois curtos-circuitos e o apagão que afetou quase um milhão de moradores de São Paulo e da maior cidade da região metropolitana por aproximadamente três horas.

A informação sobre o motivo do incidente foi divulgada na segunda-feira, 2, pela Eletrobras, maior empresa de geração de energia do País.

Os dois curtos-circuitos causaram a falta de luz que afetou diversos bairros da capital, principalmente das zonas norte, leste e central, e de Guarulhos e causou reflexos também no transporte público. A Avenida Paulista, um dos cartões-postais da capital, ficou totalmente às escuras.