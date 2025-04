Lotofácil 3362: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O sorteio do concurso 3362 da Lotofácil deve pagar nesta segunda-feira (7) ao apostador que acertar as quinze dezenas do sorteio um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira são:

01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24

SÁBADO

No sorteio do último sábado três apostadores fizeram os quinze pontos e cada um deles levou para casa R$ 578.328,10. As apostas vencedoras foram feitas em Santa Isabel do Pará (PA), Coroados e Piracicaba, em São Paulo.

Na faixa dos 14 acertos, 306 apostas foram premiadas, cada uma com R$ 1.698,35. Na faixa dos 13 acertos, 9.931 apostas faturaram R$ 30 cada.