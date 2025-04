Veja os números sorteados para a Quina desta segunda-feira

O prêmio para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira (7) pela Caixa Econômica Federal para a Quina é de R$ 600 mil.

Veja os números desta segunda-feira para a Quina:

12, 21, 23, 31, 42

APOSTA DE SÁBADO

No sorteio de sábado passado, uma única aposta faturou o prêmio da loteria, de R$ 2.295.129,73. O apostador sortudo é da cidade de São Paulo.

Na faixa dos quatro acertos, quarenta e quatro apostas foram premiadas com R$ 8.776,49 cada, de acordo com a Caixa, e entre as apostas que acertaram o terno, 3.867 faturaram R$ 95,10.