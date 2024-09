São Bernardo evita lamentar revés na estreia da 2ª fase

A derrota por 3 a 1 para o Volta Redonda-RJ, domingo, na estreia pela segunda fase da Série C do Brasileiro, brecou a confiança do São Bernardo FC para a conquista do acesso à Segunda Divisão de 2025. O placar deixou o Tigre na lanterna do Grupo B e, mesmo com o resultado adverso, o técnico Ricardo Catalá viu bom desempenho do elenco.

“Até o segundo gol, o jogo foi equilibrado. Com a vantagem do adversário, enfrentamos a lentidão e a cera, o que é natural, mas é difícil de administrar. Agora, é virar a página. Este jogo não volta mais. Temos que olhar para os compromissos seguintes”, disse o treinador, que confia na força da torcida no Estádio 1º de Maio para a equipe buscar a vitória nas próximas partidas.

Para o treinador, é normal que os jogadores fiquem nervosos com o placar desfavorável nesta etapa da competição, mas ele não acredita que o sentimento tenha influenciado no resultado do confronto no Rio. “Tivemos um pênalti discutível, mas cometemos falhas que normalmente não acontecem, e que nos custaram caro. Mas sabemos quais foram estes erros, e agora temos que trabalhar para corrigi-los”, afirmou Catalá.

O time teve os desfalques dos zagueiros Helder e Rafael Forster, titulares, que se lesionaram durante a preparação.

O destaque positivo do Aurinegro foi o atacante Kayke, que marcou o gol do time e agora soma dez, empatando com Paulo Sérgio, do Náutico, como artilheiro do torneio.

Pela segunda rodada do quadrangular, o São Bernardo receberá o Remo, na próxima segunda-feira (9), às 20h. O time paraense tem três pontos na chave, a exemplo do Volta Redonda, que leva vantagem nos critérios de desempate.