Ex-diretor do Consórcio assume a Secretaria de Apostas Esportivas

Ex-secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e ex-diretor do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Giovanni Rocco Neto, vai comandar a recém-criada Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, vinculada ao Ministério do Esporte. A nomeação foi publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

Giovanni é formado em direito e possui pós-graduação em ciências políticas, com experiência tanto no Legislativo quanto no Executivo. Entre suas atuações, destaca-se a presidência da Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas, onde atuou na elaboração dos projetos de lei que regulamentaram as apostas esportivas.

Rocco atuou também por três anos na Câmara dos Deputados e, no Executivo, trabalhou na Prefeitura de São Bernardo, onde ocupou o cargo de assessor especial de assuntos governamentais e econômicos.

Na nova Secretaria, terá a responsabilidade de coordenar e supervisionar as ações voltadas para o desenvolvimento do mercado esportivo no Brasil, promovendo o acesso a equipamentos e estruturas que aprimorem o esporte em todas as suas dimensões. “A integridade e o respeito pelo esporte brasileiro são algumas das minhas missões. É essencial destacar que a aposta esportiva deve ser vista como uma forma de recreação e não como fonte de renda. As apostas são uma diversão, como o futebol e outros esportes, e devemos saber separar, controlar e cumprir o papel de fiscalização e regulamentação do que for aprovado em lei. Essa é a missão que o ministro André Fufuca me confiou, e eu a cumprirei”, afirmou Giovanni Rocco.

“O Giovanni tem todas as qualificações para atuar na área, e nossa estrutura, criada dentro do ministério, acompanhará e fiscalizará essa nova modalidade esportiva com toda a integridade e transparência necessárias. Acredito que teremos muito trabalho pela frente para que a modalidade seja vista apenas como uma prática esportiva, como deve ser”, destacou o ministro Fufuca.

De acordo com a portaria interministerial publicada em maio de 2024, além do Ministério do Esporte, o Ministério da Fazenda e a Advocacia-Geral da União terão atribuições e procedimentos relacionados às apostas esportivas. A Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda, será responsável pelas áreas de apostas de quota fixa, promoções comerciais, sorteios filantrópicos, loterias e captação antecipada de poupança popular.

Já a Secretaria do Ministério do Esporte terá como objetivo principal o acompanhamento e a fiscalização de todas as questões esportivas relacionadas às apostas, zelando pela integridade e imprevisibilidade dos eventos e resultados esportivos.