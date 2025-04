Bolsas da Ásia fecham em alta, com salto de 9% em Tóquio, após suspensão de tarifas dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com a de Tóquio saltando mais de 9%, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma suspensão de 90 dias das chamadas tarifas "recíprocas" mais altas, exceto para a China. Os mercados chineses, por sua vez, foram sustentados por expectativas de novos estímulos de Pequim.

O índice japonês Nikkei subiu 9,13% em Tóquio hoje, a 34.609,00 pontos, marcando seu maior ganho diário desde agosto de 2024, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 6,60% em Seul, a 2.445,06 pontos, no melhor desempenho diário desde março de 2020, e o Hang Seng teve alta de 2,06% em Hong Kong, a 20.681,78 pontos.

Foi o Taiex, no entanto, que liderou os ganhos na Ásia hoje, com salto de 9,25% em Taiwan, a 19.000,03 pontos. Trata-se do melhor desempenho do índice taiwanês em um único pregão desde 1991. As gigantes de tecnologia locais TSMC e Foxconn Technology - que são particularmente sensíveis a tensões comerciais -, dispararam 9,94% e 9,78%, respectivamente.

Na China continental, as bolsas foram impulsionadas pela expectativa de que Pequim anuncie em breve novas medidas de estímulos em meio à escalada das tensões comerciais com os EUA. O Xangai Composto subiu 1,16%, a 3.223,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,46%, a 1.868,39 pontos.

Ao mesmo tempo em que suspendeu tarifas recíprocas acima de 10% para todos os países por 90 dias, Trump elevou a tarifação para importações chinesas, de 104% para 125%, após Pequim retaliar com uma tarifa de 84% a bens dos EUA. O presidente americano, porém, sinalizou que não prevê novo aumento nas tarifas para os chineses e disse ter certeza de que conseguirá fechar "um bom acordo" com o gigante asiático.

Diante do foco na questão comercial, novos dados de inflação da China ficaram em segundo plano. O índice de preços ao consumidor (CPI) chinês teve queda anual de 0,1% em março, como previsto, depois de recuar 0,7% no mês anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou a euforia com a suspensão das tarifas dos EUA, e o S&P/ASX 200 avançou 4,54% em Sydney, a 7.709,60 pontos, em seu melhor pregão desde março de 2020.

O dia de forte apetite por risco na Ásia e no Pacífico veio também após os índices acionários de Nova York dispararem entre 8% e mais de 12% ontem, na esteira dos anúncios de Trump.

*Com informações da Dow Jones Newswire