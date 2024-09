Em visita à Alfa Cred, Alex destaca oportunidades para jovens

O deputado federal e candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, visitou neste domingo (1º) a Alfa Cred, empresa de soluções financeiras situada no bairro Nova Petrópolis, e falou sobre oportunidades de trabalho para jovens. O prefeiturável estava acompanhado do vereador Julinho Fuzari (Cidadania), que disputa a reeleição.

Alex celebrou o fato de a empresa ter boa parte de seus contratados formada por trabalhadores em sua primeira oportunidade. “Muito feliz em ver tantos jovens trabalhando aqui na empresa. Hoje é difícil ver essa realidade, já que muitos estão migrando para outras cidades em busca do primeiro emprego”, disse o prefeiturável. “É preciso entender essa mudança de perfil do emprego, e São Bernardo precisa estar preparada para isso.”

Em seu plano de governo, o candidato a prefeito tem defendido políticas públicas de geração de emprego e renda, principalmente com ações voltadas à tecnologia. “Tenho certeza de que vamos escrever um novo ciclo econômico para São Bernardo, em que as pessoas vão ajudar na construção desse novo momento.”

Alex também tem falado sobre a implementação de um hub logístico na cidade – proposta facilitada, principalmente, pela posição privilegiada de São Bernardo, próxima ao porto de Santos e à Capital, além da proximidade com rodovias e aeroportos. “Acredito que o futuro de nosso desenvolvimento está na economia criativa, na tecnologia e, acima de tudo, na logística.”

ATIVIDADE DELEGADA

Na segurança pública, Alex propôs a realização de concurso para aumentar o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) e a implementação da atividade delegada, que aumentará a presença de policiais nas ruas, fortalecendo a segurança pública e prevenindo crimes. “Essa medida permite uma resposta mais rápida às necessidades da comunidade, promovendo uma cidade mais segura para todos”, disse.