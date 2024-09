Modelos clássicos da Volks ganham página no Instagram

No Dia Nacional da Kombi (2 de setembro), a Volkswagen lançou a página @garagem.volkswagen no Instagram. A ideia da marca é oferecer aos apaixonados por carros uma série de conteúdos sobre modelos que se tornaram verdadeiros clássicos, como o Fusca, Brasília, Variant, Passat e, claro, a Kombi.

No perfil @garagem.volkswagen, uma Garagem que nunca fecha, os seguidores terão um canal aberto e ainda mais próximo com a marca e poderão explorar o rico acervo de modelos clássicos presentes na Garagem real da fabricante, além de conhecer marcos importantes da história da Volkswagen no Brasil, fundamental para o desenvolvimento tecnológico e de inovação na indústria automotiva nacional.

No Instagram, o perfil @garagem.volkswagen exibirá os modelos da Garagem e suas curiosidades, também trará conteúdos exclusivos, incluindo os bastidores da produção de fotos e vídeos, episódios do Podcast Garagem Volkswagen, que será lançado em breve em plataformas de áudio e no canal oficial do Youtube da marca, além de histórias de proprietários e seus clássicos por todo o Brasil.

O evento oficial de lançamento aconteceu na sede da Meta, em São Paulo, com a participação de integrantes de grupos de grupos de clássicos, como o Fusca Club ABC e o Fusca Clube do Brasil, entre outros.

“O lançamento da @garagem.volkswagen no Instagram nos permite explorar novas formas de engajamento com nossa comunidade de entusiastas de clássicos. Queremos que cada seguidor sinta que faz parte dessa jornada histórica, onde cada carro tem uma história única para contar. Este é, sem dúvida, um marco no nosso relacionamento e na comunicação com os fãs da marca", comentou Claudio Rawicz, gerente executivo de Comunicação, Imprensa e Clássicos da Volkswagen do Brasil.

"Este projeto é fruto de um trabalho apaixonado de restauração e preservação dos nossos modelos clássicos, que são símbolos de uma era de inovação e progresso na indústria automotiva. A Garagem Volkswagen reflete a dedicação que temos em manter viva a memória desses veículos, ao mesmo tempo em que olhamos para o futuro com o mesmo espírito pioneiro, buscando desenvolver veículos cada vez atraentes, tecnológicos e seguros, diz André Drigo, gerente executivo de Desenvolvimento do Veículo Completo, Engenharia de Protótipos e Clássicos da Volkswagen do Brasil.



Inaugurada em 2022, a Garagem Volkswagen, está localizada na fábrica de São Bernardo. É um espaço dedicado à preservação e exibição de modelos clássicos que fazem parte da história da fabricante no Brasil. Este acervo inclui atualmente 37 veículos que marcaram época e são até hoje símbolos de inovação, tecnologia e paixão e que mostram a evolução dos veículos que contribuíram para o desenvolvimento da indústria automobilística nacional.

O acervo, no entanto, é bem maior. Com mais de 100 modelos, entre eles clássicos, protótipos que não foram para as ruas e veículos especiais de competição e Salões do Automóvel, a Volkswagen é a única marca no Brasil com coleção dessa magnitude. Especialistas da Volkswagen dedicam-se a manter esses carros em perfeitas condições, preservando não apenas a estética, mas também a funcionalidade original de cada veículo.