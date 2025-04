Vendas da Tesla na China caem 11% em março, mas montadora de Musk volta ao 'top 3'

As vendas de veículos elétricos da Tesla na China se mantiveram em queda em março, mas a montadora de veículos elétricos de Elon Musk voltou a figurar entre as três maiores em meio à intensa concorrência no maior mercado automotivo do mundo.

No mês passado, a Tesla vendeu 78.828 carros fabricados na China, 11% menos do que em março do ano passado, mas mais do que o dobro do volume vendido em fevereiro, segundo dados da Associação de Automóveis de Passeio da China (CPCA, pela sigla em inglês).

Em fevereiro, a Tesla começou a vender nova versão de seu Modelo Y na China.

A chinesa BYD se manteve no topo do ranking, com 371.419 veículos vendidos em março, e a concorrente local Geely ficou em segundo lugar, com 119.696 unidades. A Tesla voltou para o terceiro lugar no mercado chinês em março, depois de ficar fora do "top 5" em fevereiro.

No ano passado, a receita da BYD aumentou para o equivalente a US$ 107 bilhões, superando pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões e ultrapassando a da Tesla. Fonte: Dow Jones Newswires.