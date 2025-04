Musk é o homem mais rico do mundo em 2025; veja top 10 do ranking de bilionários da 'Forbes'

Elon Musk, fundador da Tesla, SpaceX, xAI, e dono da rede social X, é o homem mais rico do mundo em 2025, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes deste ano, publicado nesta terça-feira, 1° de abril. Musk tem um patrimônio de US$ 342 bilhões.

Ele adicionou US$ 147 bilhões à sua fortuna no último ano, impulsionado pelo desempenho da SpaceX e de sua empresa de inteligência artificial, a xAI, aponta a Forbes.

Mesmo com protestos e a queda no mercado, as ações da Tesla ainda continuam mais altas do que no ano passado, contribuindo para o resultado.

Assim, Musk recuperou o título de pessoa mais rica do mundo, superando Bernard Arnault, que ficou em 1º lugar em 2024 e agora está em 5º lugar no ranking.

Além disso, Musk tem uma vantagem de US$ 126 bilhões sobre o segundo colocado, Mark Zuckerberg (patrimônio estimado em US$ 216 bilhões).

Número recorde de bilionários

A Forbes registrou um número recorde de 3.028 pessoas ao redor do mundo na lista anual de bilionários, com 247 pessoas a mais do que no ano passado. Esta é a primeira vez que a população bilionária ultrapassa a marca dos 3.000.

Juntos, os bilionários do mundo possuem US$ 16,1 trilhões, US$ 2 trilhões a mais do que no ano passado.

A Forbes destaca que esse valor é superior ao PIB de qualquer país, exceto dos EUA e da China.

As fortunas também cresceram. Agora, o patrimônio médio é de US$ 5,3 bilhões, um aumento de US$ 200 milhões em relação a 2024.

Pela primeira vez na história, três pessoas da lista têm mais de US$ 200 bilhões. Já o "Clube dos US$ 100 Bilhões" conta com 15 membros que, juntos, têm US$ 2,4 trilhões, mais do que os 1.500 bilionários mais "pobres" possuem somados, diz a Forbes.

Veja a seguir quem são os 10 mais ricos do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes de 2025:

1. Elon Musk

Fortuna: US$ 342 bilhões

Idade: 53

País: África do Sul (naturalizado norte-americano)

Setor: Automotivo. Cofundador de sete empresas, incluindo a montadora elétrica Tesla, a produtora de foguetes SpaceX e a startup de inteligência artificial xAI.

2. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 216 bilhões

Idade: 40

País: EUA

Setor: Tecnologia. Criou o Facebook em 2004, aos 19 anos, para conectar estudantes universitários.

3. Jeff Bezos

Fortuna: US$ 215 bilhões

Idade: 61

País: EUA

Setor: Tecnologia. Fundou a gigante do e-commerce Amazon em 1994, operando inicialmente em sua garagem em Seattle.

4. Larry Ellison

Fortuna: US$ 192 bilhões

Idade: 80

País: EUA

Setor: Tecnologia. Presidente e cofundador da Oracle, uma das maiores empresas de software do mundo.

5. Bernard Arnault & família

Fortuna: US$ 178 bilhões

Idade: 76

País: França

Setor: Moda & Varejo. Comanda o grupo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton e Sephora.

6. Warren Buffett

Fortuna: US$ 154 bilhões

Idade: 94

País: EUA

Setor: Finanças & Investimentos. Conhecido como o "Oráculo de Omaha", é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos.

7. Larry Page

Fortuna: US$ 144 bilhões

Idade: 52

País: EUA

Setor: Tecnologia. Cofundador do Google e ex-CEO da Alphabet, a holding da empresa.

8. Sergey Brin

Fortuna: US$ 138 bilhões

Idade: 51

País: EUA

Setor: Tecnologia. Cofundador do Google e ex-presidente da Alphabet.

9. Amancio Ortega

Fortuna: US$ 124 bilhões

Idade: 89

País: Espanha

Setor: Moda & Varejo. Fundador da Inditex, dona da Zara, uma das maiores redes de moda do mundo.

10. Steve Ballmer

Fortuna: US$ 118 bilhões

Idade: 69

País: EUA

Setor: Tecnologia. Ex-CEO da Microsoft, cargo que ocupou entre 2000 e 2014.