Sula Miranda sofre assalto em bairro nobre de São Paulo: Foi um grande susto

Que tensão! Sula Miranda sofreu um assalto nesta segunda-feira, dia 2, em São Paulo, no bairro do Pacaembu. O programa Balanço Geral SP, da Record, contou que conversou com a artista para dar detalhes do ocorrido.

O apresentador Reinaldo Gottino contou como aconteceu:

- Soubemos agora que ela foi assaltada, na região do Pacaembu. Ela foi vítima da gangue da bicicleta. Ela estava na calçada quando um rapaz passou de bike e levou o celular da cantora.

Sula conversou com o programa e disse mais sobre o susto:

- Foi muito rápido. Estava eu, Claudete Troiano, Ovelha, outros artistas. Foi um grande susto. Espero que essa pessoa seja punida.