Palavra do Leitor - 2 de setembro de 2024

Lei Rouanet

R$ 16,7 bilhões. Esse é o valor destinado via Lei Rouanet no primeiro ano do desgoverno Lula. Talvez isso explique o silêncio da classe artística quanto às queimadas na Amazônia, no Pantanal e em São Paulo. Aquelas vozes que tanto criticaram ditadura e ditadores, bradando por liberdade e democracia, agora permanecem caladas, ignorando existência de outras ditaduras e ditadores, além dos terroristas apoiados pelo seu amado provedor de recursos públicos. Onde estão aqueles artistas que gritavam histéricos, acusando o governo anterior pelas mortes na epidemia de Covid, e que agora silenciam em relação as mortes provocadas pela dengue? Parece que para nossa hipócrita classe artística o dinheiro fala mais alto que a dignidade.

Vanderlei Retondo

Santo André

Mulheres no Exército

‘Mulheres poderão se alistar no serviço militar de forma voluntária’ (Setecidades, dia 29). Uma boa noticia. Esse recrutamento a partir do próximo ano vai oferecer 1.500 vagas para mulheres. Tal qual ocorre com os homens, as mulheres também, para serem aceitas, passarão por avaliação física e de saúde. Oxalá, que, dos atuais 355,5 mil membros das Forças Armadas, a partir desta decisão do Planalto, as mulheres sejam em número maior que os 10% de hoje que preenchem como membros distribuídas entre o Exército, Marinha e Aeronáutica.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Humanidade

‘População brasileira é de quase 212,6 milhões, estima IBGE’ (www.dgabc.com.br). Dentre esses brasileiros, existem 60 milhões, aproximadamente, que passam fome, incluindo crianças. Nós precisamos, por meio de organismos, parar de ficarmos poetizando ou romantizado e, de maneira racional, buscar solução. E o mais grave, além da fome, é saber que essas crianças e adolescentes, em sua expressiva maioria, encontram-se vitimadas pelo cruel destino fora das escolas, o que as levará a experimentar futuro sombrio, inseguro e sem alegrias fundamentais de vida. Somos por volta de 8 bilhões de pessoas no mundo e todos esses seres humanos trazem em si a mesma prioridade, que é viver com dignidade em todos os aspectos.

Cecél Garcia

Santo André

Hospital Piraporinha

‘Enquanto Filippi maquia fachada, pacientes ficam pelos corredores’ (Política, dia 30). Mas os munícipes não estão reclamando, todo fim de semana tem show na praça e eles lotam, felizes. Não querem saúde, escola e segurança. Querem show e festa de grátis da Prefeitura.

Lili Bruzatto

Diadema

Eleição em Mauá

‘Ministério Público pede a impugnação da candidatura de Atila’ (Política, dia 23). Depois da derrota do prefeiturável Atila Jacomussi (União Brasil) na Suprema Corte, por unanimidade, e do julgamento das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, endossada pela maioria dos vereadores, já podemos sentir a sua queda por causa do dolo. E o pedido feito pelo MPE (Ministério Público Eleitoral) em breve terá o resultado que muitos operadores do direito vislumbram: a queda da candidatura, correndo o risco até de perder o mandato que ele possui na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, há Plano B no União Brasil: o deputado estadual poderá correr para debaixo da saia da mulher, Andréa Rios. Já o pai, que atua na política municipal há mais de quatro décadas, deveria pensar em aposentar, vivendo belos dias ao lado da cônjuge – os eleitores deveriam dar esta carta de aposentadoria não votando em Admir Jacomussi, dando a chance para alguém mais jovem, renovando o parlamento municipal. Casa legislativa não é carreira profissional.

Eduardo Furtado

Mauá