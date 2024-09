Goiás e Paysandu empatam na Serrinha e continuam longe de seus objetivos na Série B

Goiás e Paysandu se enfrentaram no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), neste domingo pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisavam desesperadamente da vitória para buscar os respectivos objetivos, mas acabaram ficando no empate por 1 a 1, com ambos os gols saindo no segundo tempo.

Os donos da casa, que vinham de derrota por 1 a 0 para o Ituano na última rodada, ficam na oitava colocação, com 33 pontos, distantes do grupo de acesso, atualmente com Novorizontino, com 43, Santos, com 40, e Mirassol e Vila Nova, ambos com 39.

Os visitantes chegam ao oitavo jogo sem vencer: perderam ainda para Brusque, Novorizontino, Santos e Avaí e empataram com Vila Nova, Botafogo-SP e Mirassol. Assim, aparecem em 15.º, com 27 pontos. A zona de rebaixamento tem Ituano, Chapecoense e Brusque, todos com 22, e Guarani, com 21.

Mesmo atuando como visitante, o Paysandu teve as poucas boas oportunidades do primeiro tempo. Aos 10 minutos, Juninho foi acionado pelo lado esquerdo, puxou a bola para o meio e mandou para fora, com muito perigo, à esquerda da meta defendida pelo goleiro Tadeu.

A partida, então, ficou truncada, com as equipes não conseguindo criar. Não à toa, o outro bom momento bicolor veio na bola parada. Aos 40, Betinho cobrou falta com força e efeito pela intermediária esquerda, mas o goleiro Tadeu conseguiu espalmar e afastar o perigo.

Insatisfeito com o desempenho esmeraldino na etapa inicial, o técnico Vagner Mancini promoveu duas alterações no intervalo. Além disso, próximo aos três minutos, foi obrigado a substituir Aloísio Souza, machucado. As mudanças fizeram efeito.

Aos seis minutos, Paulo Baya recebeu pela esquerda e, de muito longe, arriscou. A bola foi para fora, tirando tinta da trave do goleiro Diogo Silva. O Paysandu respondeu aos nove. Robinho bateu escanteio da direita, Quintana subiu mais do que todo mundo e testou por cima do travessão.

Poucos segundos antes dos 15 minutos, o Goiás fez a quarta alteração, enquanto o Paysandu permanecia com a mesma formação inicial. O resultado de tantas mudanças apareceu aos 15. Paulo Baya foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Rafael Gava cutucar para o fundo das redes.

Aos 23, logo após as duas primeiras alterações visitantes, os donos da casa quase ampliaram. Paulo Baya cobrou falta com perigo e quase fez o segundo gol esmeraldino. O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, aos 29, fez a mudança que alterou a vida do Paysandu na partida.

Eslí Garcia entrou no lugar de Juninho. Aos 29, levou perigo arriscando finalização. Aos 32, foi acionado pela esquerda, dentro da área, puxou para o meio e bateu com categoria. Tadeu até tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa: 1 a 1. O goleiro, porém, aos 35, fez milagre em batida de Yoni González.

O Paysandu volta a campo na próxima quinta-feira (5), quando recebe o Amazonas, na Curuzu, em Belém (PA), às 21h30. O Goiás, por outro lado, volta a campo apenas na segunda-feira da próxima semana (9), quando visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 20h.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 PAYSANDU

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander (DG); Aloísio Souza (Edson Felipe), Marcão Silva (Luiz Henrique) e Rafael Gava (Régis); Paulo Baya, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves (Welliton).Técnico: Vagner Mancini.

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maya e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade (Leandro Vilela) e Netinho (Brendon); Juninho (Esli García) e Robinho (Ruan Ribeiro); Yony González. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Rafael Gava, aos 16 e Esli García, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva, Edson e Vagner Mancini (Goiás); Lucas Maia (Paysandu).

ÁRBITRO - Denis Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).