Mauá inaugura novo prédio de escola municipal na Vila Assis Brasil

A Prefeitura de Mauá inaugurou no sábado (31) o novo prédio da Escola Municipal Profª Maria Wanny Soares Cruz, na Vila Assis Brasil. A partir de hoje, os alunos vão frequentar as aulas neste novo espaço e deixarão o lugar provisório que era alugado, na Rua Caetano Scila. Excepcionalmente nesta segunda-feira, as aulas iniciarão às 8h.

O novo prédio tem mais de 2.000 metros quadrados de área construída, e capacidade para receber 450 estudantes, aumentando em 150 as vagas disponíveis na unidade. A edificação conta com três andares e foi projetada seguindo normas e padrões de acessibilidade, incluindo elevadores.

Entre as melhorias, a escola conta agora com 16 salas de aula, além de espaços para atividades e uma quadra poliesportiva coberta. Com um investimento de mais de R$ 10 milhões, o novo espaço, segundo o Paço, foi idealizado para oferecer um ambiente agradável e propício ao aprendizado e desenvolvimento das crianças, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os colaboradores.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Celma Dias, do deputado estadual Rômulo Fernandes e do secretário de Educação, Maurício Leme, entre outros.

“Para mim é muito especial esse momento, pois se torna inevitável me lembrar do professor Oswaldo Dias, meu companheiro por 53 anos, que nos deixou recentemente. Ele sempre nos transmitiu a necessidade de pensarmos numa educação de qualidade, e conseguiu construir e inaugurar 22 das 45 escolas municipais existentes hoje”, disse a vice-prefeita durante o evento de entrega.