Centros públicos da região oferecem 849 vagas de trabalho

Em quatro das sete cidades do Grande ABC são oferecidas 849 vagas de emprego por meio dos centros municipais de trabalho e renda. São postos destinados a pessoas com vários níveis de escolaridade e para atuar nos setores do comércio, indústria e serviços, além da construção civil.

Em Mauá, no Sine – Casa do Trabalhador, o antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), são 198 oportunidades profissionais. Entre as diversas funções disponíveis estão: servente de obras, soldador, motorista de caminhão basculante, atendente de lanchonete, jovem aprendiz administrativo, operador de máquinas, operador de cobrança, motorista de caminhão basculante, entre outras. A lista completa pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, com documentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André são 124 vagas, com destaque para 23 de auxiliar de limpeza, 15 de atendente de lanchonete, dez de ajudante de obras e outras 10 de controlador de tráfego em estacionamento.

Interessados nestas e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado no térreo 1 da Prefeitura.

Em Diadema, o Centro Público de Emprego e Renda de Diadema oferece 112 vagas, para todos os níveis, incluindo 20 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e cinco de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

A Prefeitura de São Caetano oferece 415 vagas nesta semana. Os interessados devem acessar o site www.saocaetanodosul.sp.gov.br e clicar em Portal do Emprego para se candidatar.