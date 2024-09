Mulher que teria sido agredida por Jojo Todynho volta a falar sobre caso

Eita! Você lembra do caso de agressão que a Jojo Todynho se envolveu em março de 2024? Vídeos caíram na internet, onde a influenciadora digital aparece brigando com uma colega de classe na faculdade de Direito, e, logo em seguida, a mesma a acusou de ter sido agredida. No entanto, a cantora negou que bateu nela e disse sofrer com deboches na faculdade.

Agora, Gabriela Nascimento deu uma entrevista para o programa Rio Bom D+, da Record, e contou mais detalhes sobre o ocorrido:

- Um aluno perguntou se ela tinha ido à aula e eu respondi que não. Depois, eu percebi que ela estava e falei que sim. Quando terminou a aula, ela veio até mim e perguntou por que eu queria saber se ela estava indo ou deixando de ir para aula, começou ela.

Em seguida, ela continua e diz que foi aí que a briga começou:

- Eu falei que apenas respondi. Daí, começaram as palavras ofensivas, começou a gritar comigo, eu revidei e falei um pouco mais alto, mas ainda na sala de aula. O professor tinha acabado de terminar e ela foi embora. Eu fique em choque e continuei sentada.

Porém, Gabriela contou que foi na hora da saída que tudo desandou e tomou outra proporção:

- Comecei a gravar um áudio de nada com nada, só para fingir que eu estava bem. Eu ia passar direto e ir para casa. Quando eu estava passando, ela estava na escadaria e falou: Já vai a fofoqueira. E começamos uma discussão.

A estudante complementa e alega que recebeu um tapa da Jojo:

- Eu fiquei muito coagida porque estava cheio, todo mundo me olhando, ela vindo para cima de mim com o dedo na minha cara e gritando. Eu fiquei nervosa e comecei a falar alto também. Foi quando ela colocou o dedo no meu rosto, eu falei para ela tirar várias vezes. Quando eu afastei, ela veio e deu o tapa.

O advogado de Nascimento, Robert Bezerra, disse que foram realizadas duas ações judiciais:

- Após a agressão, foram ajuizadas duas ações: uma contra a senhora Jordana, pleiteando danos morais, e outra contra a Universidade Estácio de Sá, que blindou a agressora por interesses meramente comerciais.

Por fim, o representante falou sobre a denúncia do Ministério Público:

- E, corroborando as alegações da nossa cliente, o Ministério Público analisou melhor todos os fatos, verificou que existem indícios da autoria e da materialidade do crime e, portanto, ofereceu a denúncia. Agora a senhora Jordana vai ser citada para comparecer nos autos do processo e apresentar sua defesa.

A advogada de Jojo afirmou que ela não foi notificada oficialmente sobre a decisão do MP e que nunca foi chamada para prestar depoimento. Além disso, a defesa da cantora disse que tudo o que ficaram sabendo foi pela mídia e redes sociais e que vai aguardar a notificação pela Justiça.