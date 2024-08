Gilvan reúne mais de 1.000 mulheres em caminhada na Oliveira Lima

Gilvan Junior (PSDB), candidato a prefeito de Santo André, levou mais de 1.000 mulheres para a Rua Coronel Oliveira Lima, principal corredor comercial da cidade, na manhã de sábado (31), para uma caminhada das mulheres, que contou com a presença da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), da candidata a vice-prefeita, Silvana Medeiros (Avante), da esposa de Gilvan, Jéssica Roberta, além do prefeito Paulo Serra (PSDB).



O evento faz parte da estratégia de campanha e foi marcado pelo corpo a corpo com o eleitorado andreense e com comerciantes da região central.



“Senti uma energia surreal, foi uma enorme demonstração de apoio das mulheres de Santo André. Já tínhamos feito uma reunião com mais de 1.000 mulheres, mas, desta vez, superou todas as expectativas. Isso é reflexo das políticas públicas colocadas em prática na gestão do prefeito Paulo Serra e no mandato da deputada estadual Ana Carolina Serra que garantiram diversos benefícios e proteção para as mulheres. Tenho certeza que vai dar certo de novo. Vamos continuar protegendo a nossa gente”, comentou Gilvan.



“Precisamos continuar no caminho certo, com o Gilvan vamos seguir no trilho e o trabalho vai continuar. Esse evento finaliza agosto, quando celebramos o mês de combate a violência contra a mulher. A defesa das mulheres tem que acontecer todos os dias do ano, mas essa caminhada serviu para lembrar que isso é muito importante para Santo André. A gestão do Paulo Serra colocou em prática várias ações importantes e a do Gilvan vai continuar defendendo os nossos direitos”, destacou Ana Carolina Serra.



O prefeito também opinou sobre o ato e apoio recebido por Gilvan. “Foi uma caminhada fantástica e isso ficou muito claro com essa demonstração de apoio que ele recebeu. Eram tantas mulheres, tantas mensagens de apoio, de otimismo, que encheu a nossa campanha de energia”, discursou Paulo Serra.



Depois da caminhada, Gilvan, Paulo Serra, Ana Carolina Serra, Silvana Medeiros e Jéssica subiram em um caminhão de som e continuaram levando as propostas da campanha pelas ruas da região central da cidade.