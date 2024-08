A importância do debate

A decisão de candidatos a prefeito, como a governista Flávia Morando (União Brasil) em São Bernardo, de declinar reiteradamente de convites para participar de debates promovidos por veículos de comunicação é profundamente lamentável. Essas discussões se tornam oportunidade ímpar para que os eleitores possam conhecer mais detalhadamente as propostas e os posicionamentos dos candidatos. Em um cenário onde há tantos desafios a serem enfrentados, a ausência de pelo menos um dos concorrentes em tais encontros empobrece o processo democrático, privando o cidadão que tem direito ao voto de análise comparativa essencial para a escolha consciente nas urnas.

Quando se recusam a debater com seus concorrentes, os candidatos a prefeito – ou a prefeita – perdem a chance de confrontar suas ideias e responder diretamente às críticas, o que poderia fortalecer suas propostas e convencer os indecisos. Exemplos históricos mostram que embates bem conduzidos, como o emblemático confronto entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello em 1989, podem ser decisivos para o destino de uma eleição. A renúncia ao diálogo público, por outro lado, gera desconfiança e pode ser interpretada como tentativa de evitar o escrutínio, prejudicando a transparência e a confiança do eleitor. Quem foge do confronto de ideias desmerece a democracia.

Além da presença de todos os candidatos que tenham representatividade na Câmara Federal, é fundamental que os encontros entre candidatos mantenham nível elevado, evitando-se ataques pessoais e agressões verbais. Quando o debate desce ao nível das ofensas, perde-se a oportunidade de discutir o que realmente importa: as soluções para os problemas da cidade. A política precisa ser espaço de troca de ideias, onde os adversários se respeitam e o foco esteja sempre no bem-estar da população. É dever dos políticos participantes e dos moderadores zelar por ambiente de respeito e civilidade, contribuindo assim para um processo eleitoral mais rico e esclarecedor para todos.