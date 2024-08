Rafa Justus toma chá de camomila antes de festa de 15 anos de idade: Para acalmar o coração

A festa de aniversário de 15 anos de idade da Rafa Justus está cada vez mais perto! A comemoração acontecerá na noite desta sexta-feira, dia 30, e se você acha que só os internautas estão ansiosos para o grande dia, está enganado. A filha de Roberto Justus contou através das redes sociais que está ansiosa.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora brincou com a personagem Ansiedade, do filme Divertidamente 2, e disse que essa é a emoção que está controlando ela neste dia:

Bom dia para quem não dormiu nada ansiosa com o dia de hoje!, começou ela. Mandei essa foto [da personagem] para a minha amiga ontem e falei que é essa bichinha que está comandando meu corpo!, continuou ela, brincando.

Na publicação seguinte, Rafa postou que estava tomando um chá de camomila e escreveu:

Chazinho de camomila para acalmar o coração.

E você, está ansioso para ver como será a festa de 15 anos de idade dela?