Sthefany Brito cai no riso após barriga de gravidez rasgar vestido: - Olha o estado

Momento inusitado na área! Você viu no ESTRELANDO que Sthefany Brito está na reta final da gravidez do seu segundo filho, Vincenzo, com Igor Raschkovsky. Mas você sabe como está a barriguinha dela, ou melhor, barrigão?

A influenciadora digital acabou de passar por um perrengue nesta sexta-feira, dia 30, por conta do tamanho da sua barriga! Ela contou nos Stories do Instagram que estava andando na rua quando seu vestido não resistiu e simplesmente rasgou!

Sthefany começou falando sobre o tamanho da barriga e a sensação que ela está passando:

- Olha o estado que estamos! Postei aqui ontem minha barriga, vocês estão chocados, né? Parece que vai explodir. Essa é a sensação que eu tenho. Eu tenho medo de tossir, tenho medo de espirrar. Parece que vai sair criança, começou ela.

Logo em seguida, Brito caiu no riso ao mostrar para os seguidores o buraco na roupa e contou sobre a rotina até o momento desastroso, e agradeceu por ter saído com um casaco:

- Enfim, hoje de manhã eu tive reunião na escola do Enrico e aí coloquei meu vestido para sair. Aí estou na rua fazendo algumas outras coisas. Vocês querem ver o estado que está o vestido? Minha barriga está tão esticada, ela está tão grande. Meu Deus, graças a Deus, Deus é muito bom. Falou: Coloca uma camisa por cima, minha filha, coloca. Então eu estou andando assim, não está dando para ver, mas a realidade por baixo... e é bem na altura da barriga!