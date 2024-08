Charge - 30 de agosto de 2024

Macas com pacientes nos corredores: esta é atual realidade do Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha. “Se morrer é mais um”, diz Gilvania Cavalcanti da Silva, filha de uma idosa internada há mais de uma semana.

Enquanto pacientes clamam por atendimento diante da falta de leitos e poucos médicos, a gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT) anunciou no início da semana a pintura externa do complexo hospitalar ao custo superior a R$ 1 milhão. Desde o fim de 2023 até meados de maio deste ano, a Prefeitura gastou valor semelhante para adequações internas.