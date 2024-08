Após retirada de tumor, Branco Mello se apresentará com Titãs em São Paulo

Vem aí! Em 2024, os Titãs gravaram na cidade de São Paulo o programa Titãs Microfonado em uma releitura intimista de alguns de seus sucessos, além de canções do recente álbum Olho Furta-cor, com a presença dos convidados Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Major RD e Cys Mendes.

Aproveitando o ensejo dessa gravação, Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto chegam a São Paulo, no palco do Espaço Unimed, com o show Titãs Microfonado, numa reaproximação mais íntima com seu público, depois da apoteótica turnê Titãs Encontro. A apresentação, que marca o retorno de Branco Mello após a retirada de um tumor, acontecerá dia 28 de setembro.

Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show Titãs Microfonado, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público, afirmou Mello.

Tony Bellotto acrescentou:

Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes.

No repertório, além de clássicos que não podem faltar em shows da banda, como Sonífera Ilha, Epitáfio e Flores, e hits que ficaram de fora do Encontro, como Enquanto Houver Sol e Isso. Apresentam ainda algumas canções de seu mais recente disco, Olho Furta-cor, como Apocalipse Só e Raul, além de muitas outras pérolas do vasto repertório titânico.