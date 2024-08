Nos paralímpicos, Gabriel Araújo conquista primeira medalha de ouro

O mineiro Gabriel Araújo de 22 anos, confirmou a expectativa e garantiu nesta quinta-feira (29), a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Ele terminou a prova final da natação dos 100m costas da classe S2 (limitações físico-motoras) com o tempo de 1min53s67 e trouxe ouro ao Brasil.





Completaram ainda o pódio Vladimir Danilenko, da delegação de Atletas Paralímpicos Neutros (NPA) com a prata e Alberto Caroly Abarza Diaz, do Chile, com o bronze na Arena Paris La Defense.





“A prova foi perfeita. As noites de sono que eu e meu treinador perdemos neste ciclo compensaram demais. Tudo o que trabalhei psicologicamente deu certo. Estou muito feliz, não sei nem como agradecer. Não tenho nem dimensão do que é tudo isso. Meu sorriso está sendo levado para todos os cantos do mundo. Eu me senti em casa”, afirmou Gabrielzinho.

Gabriel tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação por meio de um professor de Educação Física da escola onde estudava, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).





HISTÓRICO DE CAMPEÃO

Em sua segunda participação em Jogos Paralímpicos, Gabrielzinho tem agora quatro medalhas, sendo três ouros (50m livre, 200m livre, 100m costas) e uma prata (100m costas), sendo três conquistadas em Tóquio 2020.





O mineiro havia disputado os mesmos 100m costas em Tóquio 2020 e conquistado a medalha de prata. No Japão, o mineiro venceu as disputas dos 200m livre e 50m costas, provas que ainda competirá em Paris.





“É uma prova muito difícil, é uma prova que mexe comigo, tanto por ter sido prata (Tóquio), porque é a prova mais difícil pra mim, e eu trabalhei muito pra isso. Eu e meu treinador, a gente trabalhou pra caramba, e a gente fez de tudo pra que essa medalha de prata virasse ouro, e assim, eu tô muito, ficaria muito feliz com ouro, mas do jeito que foi a prova, sem igual, porque eu não nadei, não, eu amassei a prova, eu acabei com a prova, então eu tô feliz demais, e um sonho realizado, e posso gritar que eu sou campeão dos 100 metros costas”, disse Gabrielzinho.





O mineiro venceu a prova apenas um dia depois de ser um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos, ao lado da paulista Beth Gomes, do atletismo, em desfile que percorreu cerca de 2,5 quilômetros, da Champs-Elysées até a Place de la Concorde. Além da final, na noite de quinta-feira em Paris, Gabrielzinho também competiu nas eliminatórias da mesma disputa durante o período da manhã e também obteve o melhor tempo.





BRONZE MUNDIAL TAMBÉM VEIO AO BRASIL

O paulista Gabriel Bandeira conquistou a medalha de bronze na prova 100m borboleta S14 F masculino. Ele fez 55s08. O ouro ficou com o dinamarquês Alexander Hillhouse e a prata com o britânico William Ellard.





Essa é a quinta medalha de Gabriel Bandeira. Ele ganhou ouro nos 100m borboleta, prata nos 200m livre e 200m medley e bronze no revezamento 4x100m livre misto S14 (deficiência intelectual) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.





“É sempre bom competir em alto nível, né? Mundial, para o Panamericano, Paralimpíada. Cada momento é único. A gente não é testado a cada quatro anos. Todo dia a gente é testado com nossos treinos, nossas dificuldades ali no dia a dia. E quem conseguir lidar melhor com isso acaba levando a melhor medalha aqui, né? No caso, acho que eu não consegui lidar muito bem com um pouco de frustração no começo do ano. Com a minha temporada que estava meio difícil. Eu acredito que eu tenho me sabotado muito na parte mental. Mas é deixar a cabeça erguida para a próxima prova, que ainda tem mais quatro provas para frente”, afirmou o paulista.





O DESTAQUE DO PERNAMBUCANO PHELIPE

O pernambucano Phelipe Andrews Rodrigues ganhou a medalha de prata nos 50m livre S10 masculino. Ele fez a prova em 23s54. O ouro ficou com o australiano Thomas Gallagher com 23s40 e o bronze com o compatriota dele, Rowan Crothers, com 23s79. Essa foi a 9ª medalha em Jogos Paralímpicos do nadador. Ele chega a 6 pratas e 3 bronzes.





“Foi um ano bem difícil em todos os aspectos. Eu mesmo me cobrando muito, muita pressão. Nossa, minha última edição de jogos. Passei várias noites em claro, sem conseguir dormir, quando eu cheguei aqui na França. Tem mais duas provas, mas… Poxa, não tenho o que falar, pessoal. Eu estou feliz pra caramba. Eu costumo dizer que fiquei muito próximo do ouro, assim como eu fiquei no Rio. Mas a gente como atleta de alto rendimento sabe o que é a luta, a briga e cara, eu não sei nem o que falar mesmo. Isso é real”, disse o pernambucano.





Phelipe Rodrigues nasceu com o pé torto congênito (direito). Depois de algumas cirurgias para correção, como forma de reabilitação, passou a ter aulas de natação.