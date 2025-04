Na briga pela ponta, Tricolor recebe Alianza Lima

Apesar do início em marcha lenta no Campeonato Brasileiro, o São Paulo espera manter os bons resultados na Libertadores e busca hoje (21h30) a segunda vitória pelo Graupo D. Para isso, precisa bater o Alianza Lima-PER, no MorumBis.

LEIA MAIS: São Paulo inicia venda geral dos ingressos para duelo contra Alianza Lima

A partida marca a estreia do clube no estádio nesta edição, e a expectativa é de casa cheia. Na última parcial divulgada pelo São Paulo, ontem, cerca de 44 mil ingressos já haviam sido comercializados.

Mesmo com o apoio da torcida, a missão do Tricolor não será fácil, já que o elenco conta com desfalques importantes. Os meias Lucas Moura e Oscar seguem em tratamento no departamento médico, enquanto o volante Luiz Gustavo continuará afastado dos treinamentos por alguns dias após a internação por um quadro de tromboembolismo pulmonar.

A tendência é que o técnico Zubeldía mantenha uma escalação parecida com a que entrou em campo contra o Atlético-MG na última rodada do Brasileiro. As dúvidas ficam na lateral-esquerda, entre Wendell e Enzo Díaz, e no ataque, com Calleri e André Silva disputando a posição.

O resultado positivo para o Tricolor também é importante para seguir na briga pela ponta do grupo. Neste momento, a equipe é vice-líder da chave, com três pontos, já que o Libertad-PAR bateu o Talleres (2 a 0) na última terça-feira (8), e assumiu o topo, somando seis pontos.