Fabiana Justus emociona ao reencontrar irmã após quase um ano

Momento de irmãs! Fabiana Justus compartilhou um vídeo emocionante do reencontro entre ela e sua irmã, Luiza Justus, que ficou sem ver por quase um ano devido ao tratamento de câncer. A influenciadora digital precisou ficar em um isolamento rigoroso, recebendo visita dos pais uma vez por semana. No entanto, Luiza não reside no Brasil, e na última viagem ao país, não pode visitar a irmã.

O reencontro aconteceu devido à festa de aniversário de 15 anos da Rafa Justus, outra das filhas de Roberto Justus, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 30.

O vídeo, anteriormente postado nos Stories, também foi postado no Feed do Instagram, e Fabiana escreveu na legenda que quis eternizar o momento:

Precisei eternizar esse momento aqui! Reencontrando a minha irmã, Luiza Justus, depois de oito meses! Mesmo ela morando fora, acho que nunca ficamos tanto tempo sem nos ver. E diante de tudo que aconteceu, era o que mais queríamos! Nos ver, abraçar, chorar... Te amo TANTO Sis [abreviação para sister, irmã em inglês]... que palavras simplesmente não conseguem descrever! Minha melhor amiga! Amor da minha vida!

Na gravação, as duas pulam de empolgação ao se verem e caem no choro, e além de emocionarem os internautas, deixaram o próprio pai, Roberto Justus, de coração quentinho! O empresário deixou um comentário se derretendo pelas filhas:

Para um pai, ver essa cena com as suas filhas é de arrebentar o coração!

Você também chorou por aí?