Após Preta Gil revelar que está amando e sendo amada, cantora posa coladinha com O Kannalha

A entrevista que Preta Gil deu ao programa Conversa com Bial na última terça-feira, dia 27, ainda continua reverberando por conta de todas as revelações que a cantora fez no bate-papo.

Além da cantora relembrar a separação e a traição que viveu por parte do ex-marido, Rodrigo Godoy, logo que começou o tratamento contra o câncer, em janeiro de 2023, ela também falou sobre como está seu coração. Vale ressaltar que o programa foi gravado antes dela descobrir a retomada do câncer na última semana.

Ao ser questionada pelo apresentador Pedro Bial se a cantora está namorando, ela apenas revela que está amando e sendo amada.

- Não estou namorando, porque estou tentando desconstruir alguns modelos de relacionamentos. Estou experimentando coisas novas. Vida nova, Preta nova. Quero viver outros moldes de relacionamentos. Estou amando e estou sendo amada.

Logo após isso, na noite da última quarta-feira, dia 28, Preta posou coladinha com O Kannalha, que vem sendo apontado como o novo dono do coração da cantora - e está, sempre que pode, acompanhando a artista na nova fase de tratamentos.