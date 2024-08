Pablo Marçal cancela participação em sabatina da 'Rádio Eldorado'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que abriria nesta quinta-feira, 29, a sequência de sabatinas aos postulantes ao cargo de prefeito da maior cidade do País na Rádio Eldorado, cancelou sua participação minutos antes do início da entrevista. A emissora, em nota, disse que a assessoria do ex-coach "não informou sua justificativa para a ausência, mas o desprezo a um compromisso assumido representa um desrespeito não à emissora, mas ao ouvinte e, principalmente, ao eleitor de São Paulo".

A Rádio Eldorado também lamentou o "descompromisso do ex-coach" a uma atividade já confirmada anteriormente. Em nota enviada à Eldorado, a assessoria do candidato disse que Marçal não pôde participar da entrevista "devido a um imprevisto familiar que exigiu sua atenção imediata."

"Lamentamos qualquer inconveniente que essa situação possa ter causado aos ouvintes e à equipe da rádio. Pablo Marçal sempre se mostrou comprometido em compartilhar informações relevantes e contribuir para o debate público, e estava ansioso para a oportunidade de se conectar com todos os ouvintes", completa a nota.

Para as entrevistas, foram convidados os quatro candidatos melhores posicionados nas pesquisas eleitorais: o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), além do ex-coach. As sabatinas com os outros candidatos estão confirmadas.

As sabatinas serão transmitidas ao vivo, das 8h às 9h, na Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP) e nos canais do YouTube da emissora e do Estadão. As sabatinas serão conduzidas pelos âncoras do Jornal Eldorado, Carolina Ercolin e Haisem Abaki, e pelo colunista Diogo Schelp. Repórteres do Estadão também participarão das entrevistas.

Confira a programação das próximas sabatinas:

- Segunda-feira, 2 de setembro: Ricardo Nunes;

- Terça-feira, 3 de setembro: Guilherme Boulos;

- Quarta-feira, 4 de setembro: Tabata Amaral.