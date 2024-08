S. Bernardo: peça gratuita aborda e sensibiliza a violência sexual

No sábado do dia 7 de setembro, São Bernardo recebe gratuitamente o espetáculo 'Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante'. A exibição ocorrerá no Teatro Elis Regina (Av. João Firmino, 900 - Assunção), às 20h.

A peça aborda o encontro entre duas mulheres em uma estrada brasileira, após uma delas ser violentada. O elenco fica por conta das participações de Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva, que compõem o Grupo 3 de Teatro.

A cada dez minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. “Este texto começou a se materializar em 2015, dia após dia, diante do aumento dos casos de estupro e violência contra a mulher no Brasil, histórias que temos visto tomar as notícias. Acho que a peça é uma alegoria, uma resposta artística a essa realidade. De que sintoma complexo do nosso tempo e do nosso país as estatísticas falam? Não tenho respostas exatas, mas muita perplexidade e perguntas que procuro elaborar na cena absurda. Escrevi pensando no Grupo 3, pois há muito tempo queria criar algo só para eles, minha turma de Belo Horizonte, com a qual comecei e troco há mais de 20 anos”, revela a autora Silvia Gomez.

Com linguagem não realista e poética e humor ácido, o texto discute as relações de dominação e resistência, de conflito e poder, praticadas pela humanidade desde tempos imemoriais. É uma obra ao mesmo tempo política e psicológica, local e universal, escrita por uma das principais dramaturgas brasileiras atuais, que já teve seus trabalhos publicados em sete idiomas.