Wilson Sideral apresenta novo show, ‘Tropical Blues’, no Santo Rock Bar

O Santo Rock Bar, em Santo André, será palco para a apresentação do cantor e compositor Wilson Sideral nesta sexta-feira (30). O artista, conhecido por sua fusão de rock, pop e MPB, promete apresentar um repertório novo, do seu mais recente projeto intitulado Tropical Blues.

Sideral, que conquistou reconhecimento com canções como Um Belo Dia e Deixa Eu Te Amar, é destacado por suas performances dinâmicas e engajadoras. A apresentação no Santo Rock Bar, famoso por sua acústica e ambiente intimista, anima o músico, que em entrevista ao Diário declarou suas expectativas para a apresentação. “Sempre lá no alto, a gente vai tocar pela primeira vez nessa casa que é um templo sagrado do rock na região do (Grande) ABC. Então vai ser um prazer pra gente subir nesse palco apresentando esse show”, disse ele. “Espero que a galera goste muito, estou indo com força total, com a banda completa e um time grande”.

Wilson ainda revelou o que o público pode esperar desse novo show, que promete versões de clássicos da música brasileira, com um toque de blues, soul e jazz. “O show tá muito rico, porque ele dá uma passeada por toda a caminhada, desde os primeiros discos de canções que se destacam e que não podem faltar no meu trabalho, passando por outras músicas mais recentes. Enfim, é um show que dá uma passeada geral pela minha carreira, em vários momentos, vários álbuns e, claro, tem uma pitada bem especial deste projeto que é o Tropical Blues”, conclui.

O show está previsto para ter início às 22h, com apresentação de abertura de Tony Band.

A abertura da casa está programada para as 20h. Os ingressos estão disponíveis para a compra pelo site bilheto.com.br.

O Santo Rock Bar fica localizado na Avenida Firestone, 1340, bairro Casa Branca, em Santo André.