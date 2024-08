Jojo Todynho opina sobre suposta reconciliação de IZA e Yuri Lima

Hablou! Jojo Todynho foi questionada pelos seguidores sobre a suposta reconciliação de IZA e Yuri Lima e não teve papas na língua na resposta.

Através dos Stories do Instagram, a cantora deu uma lição de moral nas pessoas que pediam para ela se pronunciar:

- Vocês estão o dia inteiro enchendo o meu direct perguntando se não vou falar nada sobre a IZA. Não tenho que falar nada sobre a vida dela e nem vocês. Da mesma forma que vocês se empenham para cuidar da vida dos outros, se vocês se empenhassem para cobrar os direitos de vocês, o mundo não estaria do jeito que está.

Jojo finalizou contando que acolheu IZA quando a cantora revelou que foi traída pelo ex-namorado:

- Eu acolhi a IZA, naquele momento, como mulher, por sentir a dor dela. Se ela voltou ou deixou de voltar, é um problema dela, a vida é dela.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, IZA e Yuri Lima teriam se reconciliado após pressão familiar por parte do ex-reserva do Mirassol Futebol Clube. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.