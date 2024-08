Ex-BBB Rodrigão será operado por robô em Orlando

Adriana Sant'Anna vive um momento turbulento com o marido Rodrigão. O ex-BBB está internado desde a última sexta-feira, dia 23, e ela está o acompanhando no hospital, desta maneira, os dois filhos do casal precisam ficar sob os cuidados de outra pessoa.

Nas redes sociais, Adriana contou que Rodrigo, de oito anos de idade, e Linda, de seis anos de idade, estão sendo cuidados pela madrinha, Larissa Souza.

Eles têm se sentido tão amados e mimados por essa dinda. Não tenho palavras, minha best. Te amo, te amo, te amo, escreveu nos Stories.

Adriana também disse que amigos do casal ajudam levando comida até o hospital, garantindo que eles estão bem e comendo de maneira saudável. Rodrigo está internado em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora com a família.

Cirurgia feita por robô

Adriana também confirmou que Rodrigão irá passar por uma segunda cirurgia. O procedimento será feito por um robô conhecido como Da Vinci, que é controlado por um cirurgião profissional.

A máquina obedece todos os comandos do médico e é completamente portátil. O robô é treinado para atender especialidades como urologia, ginecologia, cabeça e pescoço, cardíaca, cirurgia geral, colorretal e bariátrica e tem o objetivo de aumentar o desempenho médico, dando mais precisão no procedimento.

O cirurgião fica na sala durante todos os momentos enquanto a operação acontece, dessa maneira, caso algo acontecer, ele poderá intervir em segundos.

É importante lembrar que o ex-BBB sofreu um sangramento, que foi controlado através de um procedimento chamado embolização. Agora, ele passará por outra cirurgia para remover completamente a lesão.

Equipe médica de Rodrigão conta com cirurgião renomado

Rodrigão está sendo cuidado em um hospital nos Estados Unidos e sua equipe médica conta com os nomes de Imran Siddiqui e Leslie Nguyen, como foi divulgado pela própria Adriana nas redes sociais em conjunto com Antonio Viana de Souza Neto.

- Ele está sendo assistido com dedicação e competência, sob os cuidados atentos dos renomados cirurgiões Doutor Imran Siddiqui e Doutor Leslie Nguyen. Como amigo da família e cirurgião, estou acompanhando de perto cada etapa deste processo, juntamente com os doutores Daniel Kirtner e André Teixeira, que têm oferecido apoio constante aqui nos Estados Unidos, e Doutora Karla Assed ao Doutor André Barbosa, cujo suporte foi tão essencial.

Rodrigão estava cantando três dias antes

Adriana mostrou nos Stories a maneira como o casal se prepara para iniciar a semana. Ambos são muito religiosos e, por isso, gostam de cantar músicas sobre Deus e foi desta maneira que eles iniciaram a semana.

No vídeo, Rodrigo aparece tocando violão enquanto ambos cantam e mostram sua proximidade com Deus.

Dia 19 de agosto estávamos assim! Quando fui escrever: como a gente se prepara para a vida, ainda pensei em escrever: como a gente se prepara para a semana, mas senti de escrever para a vida porque louvamos e amamos Deus todos os dias e não por semana. Jesus já estava nos chamando para ainda mais perto. Lembro como se fosse hoje.

Adriana se emociona em live

Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 28, Adriana decidiu abrir uma live no Instagram para conversar com os seguidores e dar atualizações da saúde de Rodrigão.

A influenciadora pediu orações pela melhora do marido e não conseguiu conter as lágrimas enquanto falava sobre os próximos passos de cuidados do ex-BBB.

- Não tem muito o que fazer, só esperar. Eu queria resolver, solucionar. Não existia dinheiro, influencia que pudesse resolver. A gente está tendo a chance de viver coisas como casal que nunca tivemos oportunidade de vivermos juntos. É apenas aceitar e viver, de que Deus já cuidou, operou, fez milagre.