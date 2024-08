Nova temporada de New Heights! Entenda porque o podcast de Travis Kelce caiu na graça dos fãs de Taylor Swift

Nesta quarta-feira, dia 28, chega ao YouTube mais uma temporada do podcast New Heights, estrelado pelos irmãos Travis e Jason Kelce. A atração é focada em falar sobre futebol americano, esporte praticado pelos dois, mas a verdade é que, nos últimos tempos, uma quantidade gigantesca de fãs de Taylor Swift tomaram gosto em acompanhar semanalmente o bate-papo entre os irmãos.

Claro, o motivo você já deve saber, já que Travis é o atual namorado da loirinha, como Swift é chamada carinhosamente pelos fãs brasileiros. Acontece que a busca dos Swifties acabou se estendendo para mais de um episódio da atração, que agora já está na terceira temporada.

Nem sempre Taylor é citada no programa, mas quando é, nem precisamos dizer que os fãs vão à loucura, não é? Diferente dos antigos namorados de Swift (alô, Joe Alwyn), Travis não vê problema em comentar brevemente sobre suas experiências com a amada, sem dividir muito da vida pessoal deles, claro!

Foi através, inclusive, de um episódio de New Heights que Travis contou que havia tentado falar com Taylor em um dos shows da The Eras Tour, e entregar a ela, sem sucesso, uma pulseira com seu número de telefone.

Também foi em um dos episódios que o jogador falou sobre a primeira vez que ela apareceu em um jogo do Kansas City Chiefs, na temporada passada da NFL, assim como sua primeira vez no palco da The Eras.

Mas não são só os comentários em relação à Taylor que atraem os fãs, com o tempo, alguns passaram a ter carinho também pelos familiares de Travis, que constantemente fazem parte dos episódios.

Que venha mais uma temporada de sucesso, não é?