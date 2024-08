‘Filippi, você é muito incompetente’, critica prefeiturável Taka Yamauchi

Taka Yamauchi (MDB), ex-presidente da SPObras e candidato a prefeito de Diadema, não poupou críticas a José de Filippi Júnior (PT). O candidato à reeleição causou indignação em seu principal adversário político ao anunciar pintura da fachada do Hospital Municipal, no Piraporinha, com histórico de problemas no serviços, ao custo superior de R$ 1 milhão. A informação foi publicada ontem pelo Diário.

“Filippi, você é muito incompetente”, disparou o prefeiturável. “Para enganar, você vai lá e pinta (a unidade). Só maquia a cidade”, prosseguiu o emedebista em vídeo publicado em rede social, onde aparecia lendo o jornal.

O prédio onde funciona em Diadema o único serviço de referência em saúde de portas abertas, ou seja, sem agendamento prévio, em breve será devolvido ao real proprietário, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A própria administração Filippi reconhece a precariedade da estrutura hospitalar. “A estrutura é antiga e insuficiente para a necessidade da cidade”, diz publicação no site oficial da Prefeitura.

Taka questionou em vídeo publicado no Instagram se a população diademense aprova a prioridade de Filippi em relação ao Piraporinha. “Você concorda com isso? Não tem médicos, medicamentos, exames e nem especialistas.”

O emedebista ainda insinuou que Filippi foi indolente durante os três anos e oito meses de mandato. “Dormiu durante todo esse tempo. Vem acordando, pulando amarelinha, brincando e dançando e achando que a população é trouxa”, criticou, referindo-se a postagens recentes do prefeito em rede social.

Taka Yamauchi, na gravação, questiona a capacidade administrativa de Filippi, que já está em seu quarto mandato. E faz um apelo à população: “Vamos deixar esse tipo de incompetência no passado, lá pra trás. Diadema não merece isso, merece uma saúde decente, coisa que esse incompetente não tem a menor condição de fazer em Diadema”.

OBRAS

O Hospital Municipal de Diadema passou por adequações e pequenas reformas que foram entregues neste ano. Para isso a gestão Filippi gastou mais de R$ 1 milhão. Durante as obras, moradores em situação de rua fizeram da unidade moradia – lixo e restos de comida se acumulavam na mesma proporção em que as filas aumentavam para atendimento.

A unidade tem histórico de pacientes serem “acomodados” em macas nos corredores por falta de médicos e leitos.

A nova intervenção, ao custo superior de R$ 1 milhão, ocorrerá na fachada do Hospital. O prazo para conclusão da pintura será de quatro meses, a partir da entrega da ordem de serviço, porém, a data ainda não foi informada pela gestão Filippi.