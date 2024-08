Belo desabafa sobre separação e emoção durante turnê Soweto - Misto de sentimentos

A participação do Belo na primeira Jam Session no Estrela da Casa deu o que falar! Durante sua passagem no programa, o cantor conversou com os participantes e relembrou o momento em que se emocionou ao cantar Reinventar, durante sua turnê com o Soweto, um dia após anunciar o fim do seu casamento com Gracyanne Barbosa.

- Eu estava passando por uma separação, estreando a turnê do Soweto, 90 mil ingressos vendidos em 48 horas. Eu estava na semana da minha separação. Era um misto de sentimentos, disse o cantor.

- Quando entrei, eram 45 mil pessoas no estádio? Foram dois dias cantando: Diz que já é tarde, que não tem mais jeito? Mas eu não aceito a decisão? As pessoas se conectaram, relembrou o artista.

Mas sua participação não parou por aí! O cantor também deu orientações e fez duetos com Gael e Mc Mayarah.

Antes de se apresentar, Belo ajudou os participantes e deu dicas sobre performances no palco. Com Gael o cantor cantou Caça e Caçador, e com Mayarah cantou Desse Jeito É Ruim Para Mim. E durante a primeira apresentação de artista até Ana Clara ficou inspirada com a cantoria e fez um dueto com ele!