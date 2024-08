Charge - 27 de agosto de 2024

A gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT), que tem enfrentado uma enxurrada de críticas sobre a condução da Saúde de Diadema, vai gastar mais de R$ 1 milhão para pintar a fachada do atual Hospital Municipal, localizado no bairro Piraporinha. O prédio, em breve, será entregue ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), proprietário do imóvel.

O complexo hospitalar, o único de referência de portas abertas na cidade, tem registros de pacientes em macas nos corredores aguardando atendimento, falta de médicos e da morte de um paciente, da ala psiquiátrica, que caiu do 9º andar.