Morador em situação de rua é achado morto em S.Bernardo

Um morador em situação de rua foi encontrado morto na Praça Brasil, localizada no Centro de São Bernardo. A vítima, até ontem não identificada, foi encontrada por volta das 7h30 de segunda-feira (26). A suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência das baixas temperaturas na região, que atingiram 7°C na madrugada de segunda. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e localizaram a vítima caída na calçada. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

Exames periciais foram requisitados e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP (Distrito Policial) da cidade, que aguarda a conclusão dos laudos para auxiliar na elucidação dos fatos.

As baixas temperaturas devem continuar sendo registradas durante essa semana na região. Nesta terça-feira, os termômetro podem atingir mínima de 6°C e máxima de 18°C. Segundo o Climatempo, o tempo quente deverá ocorrer somente no fim de semana, com temperatura máxima prevista de 29°C no próximo domingo.

ATENDIMENTO

Por conta do tempo frio, a Prefeitura de Mauá registrou um aumento significativo nos acolhimentos oferecidos no Albergue Municipal e no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), em relação a quinta-feira (22), por exemplo, quando os termômetros marcaram 17ºC. O pico nos atendimentos ocorreu na noite de domingo (25), quando foram acolhidas 50 pessoas. Mais do que o dobro registrado quatro dias antes, quando 23 buscaram abrigo.

Além disso, neste domingo, as equipes da Prefeitura realizaram 64 abordagens e distribuíram 43 cobertores. Esse trabalho faz parte da Operação Inverno 2024, que tem o objetivo de oferecer um atendimento digno às pessoas em situação de rua nas noites mais frias do ano. Os abrigos municipais ampliam a oferta de vagas no período noturno, de 40 para 70. (Com a Redação)