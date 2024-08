Em debate sem Flávia, candidatos criticam gestão de Orlando Morando

Alex Manente (Cidadania), Luiz Fernando Teixeira (PT) e Marcelo Lima (Podemos) participaram, na noite de ontem, do primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Bernardo nas eleições deste ano. O encontro foi realizado pela Rede Gospel, situada na Capital. Sem a candidata governista Flávia Morando (União Brasil), que recusou o convite feito pela emissora, os três candidatos citaram propostas para as áreas da Segurança Pública, Educação e Planejamento Urbano, entre outras, e criticaram a gestão Orlando Morando especialmente na Saúde.

Nos primeiros minutos do debate, Alex e Luiz Fernando debateram sobre o tema Saúde. O candidato do Cidadania lamentou a perda de profissionais para cidades vizinhas que pagam melhores salários e citou o desejo de abrir o pronto-atendimento no Hospital de Urgência, atualmente de ‘portas fechadas’. “Equipamento nós temos. O que falta é gestão eficiente”, criticou. O petista alfinetou Alex: “É fato que o deputado votou contra os direitos dos trabalhadores o tempo todo na Câmara”.

Em seguida, Marcelo Lima questionou Alex sobre Segurança. O deputado defendeu a implementação da muralha eletrônica na cidade. “A prefeitura não tem feito seu papel”, alfinetou. “Nesta área, infelizmente, dependemos exclusivamente do Estado.” Na réplica, Lima lembrou que a candidata a vice em sua chapa, Jéssica Cormack (Avante), é sargento da PM. “Para governar uma cidade grande é necessário parcerias, e eu não vou olhar partido e ideologia”, ressaltou.

Em novo embate entre Manente e Luiz Fernando, ambos discutiram sobre geração de empregos. “Nossa economia não se baseará mais, infelizmente, na indústria automotiva. Precisamos buscar novas matrizes econômicas”, defendeu o deputado federal. Na sequência, o petista citou a intenção de reindustrializar a cidade: “Não queremos polo logístico. Essa proposta é desmatar o pós-Balsa para levar grandes galpões logísticos que nenhum emprego vão gerar, enquanto ocorre o empobrecimento do município por conta da fuga de empresas. Hoje o comércio da cidade está sofrendo graças a ideias como essa, do deputado”. Alex, que defende a transformação da cidade em um hub logístico, rebateu: “Temos visões diferentes, felizmente”.

Na discussão entre Marcelo Lima e Luiz Fernando sobre Mobilidade Urbana, o petista criticou a falta de avanço no metrô para a cidade, enquanto o ex-vice-prefeito ressaltou ter experiência. “Eu não vim aqui esconder minha história. Eu participei de um governo sim”, rebateu.

Na sequência, em debate sobre Educação, Alex citou o plano de implementar a escola em tempo integral e de melhorar o ensino de inglês, enquanto Marcelo Lima citou o desejo de implementar creches municipais que funcionam durante a noite. “Estou preparado para, no dia 1º de janeiro, começar a governar São Bernardo sem precisar aprender para governar”, disse, numa referência à inexperiência dos demais candidatos no Executivo.

Luiz Fernando e Marcelo Lima debateram sobre novas oportunidades de trabalho. Lima propôs a criação de um polo turístico no Riacho Grande por meio de parceria público-privada. O petista também defendeu a proposta. “Nós também desenvolveremos a indústria do turismo”, disse, reforçando a necessidade de rein-dustrialização da cidade.

O debate foi dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos, em duplas, responderam a assuntos sorteados. No segundo, os prefeituráveis responderam questões formuladas por moradores de São Bernardo, e o terceiro foi destinado às considerações finais.