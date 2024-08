Palavra do Leitor - 27 de agosto de 2024

Violência contra mulheres

Até quando vamos assistir mulheres sendo assassinadas mesmo com medidas protetivas, que, na prática, é simplesmente um papel escrito. A cada seis horas uma mulher é morta vítima de feminicídio no Brasil. Em 2023, foram assassinadas 1.467 mulheres, simplesmente por serem mulheres, o maior número desde a implementação desta lei em 2015, que tipifica este tipo de crime. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que já investiu R$ 389 milhões desde janeiro/23 em políticas contra este tipo de crime. Qual foi o resultado disso? Em que foi investido este montante se o número de vítimas é crescente a cada dia? Este número é vergonhoso para o maior País da América do Sul. Resultado pífio. Como eu sempre digo: impunidade gera violência. Estamos passando muito pano na cabeça de bandidos. Todo e qualquer crime tem de ter sua pena cumprida, senão vira esta terra sem lei a que estamos assistindo, cada dia mais estarrecidos, e a criminalidade só aumentando. Desde um simples roubo de um celular (simples só para quem não é o dono), como já foi dito, até os mais diversos e cruéis crimes, o bandido tem que pagar pelo que fez. Nada de saidinha para ressocialização e outras bobagens mais. Esta fórmula está mais do que provado que não funciona. Fracassou.

Mauri Fontes

Santo André

Natureza

‘Na contramão do País, região ganha áreas naturais em 16 anos’ (Setecidades, ontem). Na contramão, o Sr. Morando liberando loteamento no Tatetos, área de manancial!

Julio Cezar Madureira

do Instagram

Incêndios

Em complemento à carta do leitor Vanderlei Retondo (Meio ambiente, ontem), quero lembrar que o Estado de São Paulo bateu o recorde de queimadas dos últimos 26 anos. Apenas nos primeiros 23 dias de agosto, foram contabilizadas 3.480 ocorrências de focos de incêndios no Estado, segundo o Inpe. A quantidade de incêndios apenas neste mês é quase o dobro do que foi registrado ao longo dos 12 meses do ano passado no Estado (1.666). O salto aconteceu na última sexta-feira, quando houve o registro de 1.886 focos. São 45 municípios paulistas em situação de emergência, com alerta máximo, sendo 21 com focos ativos de incêndios. Ah, se o Estado fosse governado por um bolsonarista né? Mas é!

Fábio Durante

Santo André

Eleição em São Bernardo

Segundo Luiz Marinho uma estratégia de campanha será colar em Alex Manente o rótulo de candidato bolsonarista (Política, dia 25). O que dizer quando o candidato do PT, Luiz Fernando, é apoiado pelo ex-presidiário? Isso é um fato, usando as palavras dele.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleição na Capital

Reconstruir! É o brado que nos compete. Assim falou um grande pensador brasileiro do passado, numa época em que a nossa sociedade ainda não tinha atingido o nível de deterioração em que se encontra. Os que estão familiarizados com assuntos iniciáticos conhecem a tríade Vontade-Sabedoria-Atividade, que se aplica perfeitamente à tarefa que nos pertence como povo, por sermos cidadãos de um País predestinado a um grande futuro. Na reação contra o estado crítico da sociedade brasileira, identificamos como válido e necessário o valoroso trabalho desenvolvido por Jair Bolsonaro que representou a Vontade, encarnando a ânsia que o povo sentia mas não sabia expressar e focando nos valores supremos da humanidade. Na sequência, como era de se esperar, surgiu alguém, inspirado e providencial, para desenvolver a segunda etapa, a Sabedoria: Pablo Marçal. Com a mesma dedicação do anterior, investiu contra o sistema corrupto que domina o país e galvanizou a opinião pública com um ímpeto renovador e inovador que impulsionará o Brasil para a realização do seu grande destino. A Atividade pertence ao povo: votar. O que os militares, em 1964, não conseguiram, será agora alcançado: a destruição da corrupção e do comunismo. Finis coronat opus.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André