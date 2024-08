Novo affair? Ben Affleck e Kick Kennedy são apontados como novo casal

Será que tem novo affair na área? Ben Affleck e Kick Kennedy, filha de Robert F. Kennedy. Jr, estão sendo apontados como um possível novo casal, de acordo com o Page Six.

De acordo com o veículo, uma fonte revelou que os dois teriam sido vistos no Polo Lounge do Beverly Hills Hotel, nos Estados Unidos. No entanto, não se sabe ainda o nível do possível relacionamento. Mas o que mais chocou a internet foi a semelhança entre ela e a Jennifer Garner, ex-mulher do Ben.

Kick é formada em História e Teatro pela Universidade de Stanford, e foi uma ativista na época da faculdade. Além disso, a filha de Kennedy tem 36 anos de idade, já participou de algumas séries, como Curb Your Enthusiasm, e depois, como ela mesma, em Gossip Girl. Ela também tem uma conexão com o Brasil! Cunhada da cantora Giulia Be, a atriz é irmã de Conor Kennedy, que acabou de noivar com a cantora brasileira.

Vale lembrar que ele e a Jennifer Lopez estão no meio de um divórcio conturbado, e esse seria o primeiro affair do ator depois da separação.