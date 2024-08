Faustão revela possibilidade de novo transplante e manda recado para filhas de Silvio Santos

Afastado dos holofotes, Fausto Silva concedeu uma entrevista para César Filho, do SBT Brasil, na noite da última sexta-feira, dia 23. Depois de passar por dois transplantes, um de coração e o outro de rim, Faustão deu novos detalhes sobre seu estado de saúde.

- A minha saúde está muito boa. Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Depois de dois transplantes em um prazo deseis meses, precisava recuperar a parte física. Se tornou meu mote de vida cuidar da funilaria.

No entanto, Faustão ainda contou que os médicos não descartam a possibilidade de um novo transplante, e que ele segue fazem diálises duas vezes na semana:

- Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com esse médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele. Ele tem um outro sistema, com doadores vivos.

Em relação à perda de Silvio Santos, que morreu no último dia 17 de agosto, Fausto mandou um recado para as filhas do apresentador:

- A melhor homenagem que as meninas podem prestar a ele, é ter muito juízo, muita humildade, aprender cada vez mais para valorizar não só trabalho do império, do milionário, mas, principalmente, a obra que ele deixou. Que vocês tenham lucidez, serenidade para continuar.