Anchieta e Imigrantes têm pistas bloqueadas neste sábado (24); veja

Com a previsão do tempo pouco favorável para pegar uma praia neste fim de semana, a Ecovias atualizou a situação do trânsito na Anchieta e Imigrantes para o início deste sábado (24). As pistas foram bloqueadas para "Operação 5x3", conforme divulgado pela concessionária.

Pista norte da Anchieta está bloqueada na serra para inversão de mão de direção. Descida: pista sul Anchieta e pista sul Imigrantes. Subida: pista norte Imigrantes.

Vale destacar que em caso de neblina ao longo do dia, as recomendações da Secretaria de Logística e Transportes para evitar acidentes são:

Reduza suavemente a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina e mantenha uma distância segura do veículo à frente.

Utilize os faróis baixos; os faróis altos não devem ser utilizados, pois atrapalham o motorista que está à frente.

Não pare o veículo no acostamento e não ligue o pisca-alerta com o carro em movimento.

Utilize a pintura de faixa e a sinalização do solo como referências para o caminho.

Mantenha-se atento a sinais sonoros externos.

Também é feita pela Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Ecovias a Operação Comboio.