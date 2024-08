Acidente e fluxo intenso complicam trânsito na Anchieta e Imigrantes

Motoristas que trafegam pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção a São Paulo, enfrentam pontos de lentidão na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na Imigrantes, há congestionamento do km 58 ao km 46, reflexo de um acidente ocorrido na via. Além disso, a rodovia apresenta lentidão entre o km 16 e o km 14 por conta do fluxo intenso.

Já na Anchieta, o trânsito está lento do km 13 ao km 10 e também do km 20 ao km 17, também devido ao alto número de veículos.

INTERDIÇÕES NA ANCHIETA NO MÊS DE AGOSTO

A pista Sul da Via Anchieta passará por interdições nos dias 5 a 8, 12 a 15 e 26 a 29 de agosto, sempre das 20h às 05h. Durante esses períodos, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes. A subida será possível apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

Além disso, aos sábados de agosto (dias 3, 10, 17 e 24), a pista Norte da Via Anchieta será interditada das 09h às 18h. Nesses dias, os motoristas poderão utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para descer ao litoral, enquanto a subida da serra será feita pela pista Norte da Imigrantes.

Essas interdições poderão sofrer alterações de acordo com as condições climáticas ou operacionais.