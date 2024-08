Charge - 25 de agosto de 2024

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), vai alterar o ordenamento territorial de área florestal no bairro do Tatetos, no Pós-Balsa, o que permitiria a ocupação urbana do local e até a construção de galpões logísticos. É o que prevê a revisão do Plano Diretor, que está em tramitação na Câmara e deve ser votada na sessão da semana que vem. Segundo apuração do Diário, a área sujeita à alteração no zoneamento poderia chegar a 70 quilômetros quadrados.

No projeto em tramitação, a Prefeitura delimita a área do Tatetos como “urbana com restrições” (veja a arte ao lado). A delimitação representa uma mudança em relação ao Plano Diretor aprovado em 2011, durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), quando toda a região do Tatetos foi classificada como macrozona de proteção e recuperação de manancial.