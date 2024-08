Ticiane Pinheiro mostra ensaio de Cesar Tralli e Rafa Justus para valsa de debutante

Na última quinta-feira, dia 22, Ticiane Pinheiro compartilhou nos Stories do Instagram alguns trechos do ensaio de Cesar Tralli e Rafa Justus para a tão esperada valsa de debutante.

Além do padrasto, a jovem também vai dançar com o avô, pai de Tici, Fernando Pinheiro:

- A Rafa já está treinando a valsa hoje com a professora dela e hoje ela vai treinar com meu pai e com o César. Vou dar um spoiler, estão lá treinando. Chegou o César para ensaiar, e a Manu e vovô estão assistindo.

As novidades não pararam por aí, e Ana Paula Siebert mostrou sua reação ao ver um dos vestidos de Rafa, enquanto isso, Vicky brincava com a roupa que deve usar na festa da meio-irmã.