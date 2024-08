João Guilherme canta música de Leandro e Leonardo para Maisa Silva, em De Volta Aos 15

Emocionando os fãs! Na última temporada da série da Netflix, De Volta Aos 15, o personagem de João Guilherme, Fabrício, se declara em forma de serenata para Anita, papel de Maisa Silva.

O momento encantou os fãs já que a canção escolhida pela produção foi Sonhador. A música é um dos hits da dupla do pai de João, Leandro & Leonardo. O trecho escolhido fala sobre amor:

E vou achar no toque do destino / No brilho de um olhar, sem medo de amar / Não vou deixar de ser um sonhador / Pois sei, vou encontrar no fundo dos meus sonhos / Só quem é raiz, canta! (O meu grande amor).

Depois da declaração apaixonada, Maisa e Guilherme trocam um beijo e deixam os fãs com o coração quentinho. A terceira e última temporada da série De Volta Aos 15 estreou na Netflix na última quarta-feira, dia 21.